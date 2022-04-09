Зеленський розповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС

Україна швидко відповість на запитання, які отримала від Урсули фон дер Ляйєн / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Лише кілька місяців відокремлює Україну від початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до нації і усьому світу.
Дорога до ЄС
"Говорили сьогодні й про час, необхідний для повноправного вступу України у Євросоюз. Сьогодні ми отримали від Єврокомісії запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно й дуже швидко. Я думаю, протягом тижня. Далі – висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом найближчих декількох місяців. А далі – рішення держав-членів та переговори про вступ", – сказав президент.
Зеленський висловив упевненість, що у нас все завершиться успіхом.
"Я переконаний в нашому успіху на цьому шляху. Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде однією серед рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде членом Європейського Союзу. Мирною, суверенною, відбудованою державою. Ми це забезпечимо. Жодних сумнівів немає", – зазначив президент.
Візит до Києва
- На зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, яка пройшла 8 квітня в Києві, президент України Володимир Зеленський вимагав посилення санкцій проти Росії.
- Перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським Урсула фон дер Ляйєн і Жозеп Боррель побували в Бучі, де на власні очі побачили людей, убитих російськими окупантами. Вони стали свідками початку ексгумації тіл із братської могили біля бучанської церкви Андрія Первозванного та всіх святих.