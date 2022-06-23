Зеленский рассказал, когда ожидать решения ЕС по кандидатству для Украины (видео)

Зеленский рассказал о шагах для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он рассказал, когда ЕС примет решение о кандидатстве для Украины в Евросоюз.

Видео глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

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"С самого утра продолжил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня поговорил с лидерами 11 стран: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы, вновь общался с президентом Литвы Науседой. Выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России. Продолжу такой марафон – должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем вечером", — сказал президент.

Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днем ранее ряд глав европейских стран высказался за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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Важный вопрос на пути евроинтеграции решится на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе. Там же будет проходить голосование за предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский поговорил с Орбаном и потребовал от ЕС 7-го пакета санкций против России. Также мы писали, что премьер Люксембурга дал Зеленскому два четких обещания.