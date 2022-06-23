Зеленський розповів, коли очікувати рішення ЄС щодо кандидатства для України (відео)

Зеленський розповів про кроки для надання Україні статусу кандидати в ЄС/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він розповів, коли ЄС ухвалить рішення про кандидатство для України в Євросоюз.

Відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Від самого ранку продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні поговорив з лідерами 11 країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, знову спілкувався з президентом Литви Науседою. Висловив йому повну підтримку через ситуацію навколо Калінінградської області Росії. Продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо надвечір", — сказав президент.

Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, напередодні низка глав європейських країн висловилася за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

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Важливе питання на шляху євроінтеграції вирішиться на саміті ЄС, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі. Там саме проходитиме голосування за надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський поговорив з Орбаном і вимагав від ЄС 7-го пакету санкцій проти Росії. Також ми писали, що прем'єр Люксембурга дав Зеленському дві чіткі обіцянки.