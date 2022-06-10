Зеленский рассказал об успехах ВСУ в двух областях

Зеленский подвел итоги 106-го дня войны/Фото: Офис президента Украины, Группировка Объединенных сил. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте за прошедшие сутки. Ключевые мишени сейчас – города на Донбассе.

Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.

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"Фронтовая ситуация за сутки — без существенных изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся. Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед в Харьковской области, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении. Я благодарен всем нашим защитникам, всем защитницам, благодаря которым это возможно. Благодаря которым мы выдержали уже 106 дней полномасштабной войны", — сказал Зеленский.

Зеленский созвонился с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Говорили, в частности, о европейской перспективе Украины.

"Недавно завершил разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего об оборонительной поддержке. Конечно, это ключевая тема. Проинформировал Эммануэля о ситуации на передовой, о возможном развитии противостояния в ближайшие дни и недели, о намерениях российских оккупантов и о нашем противодействии. Конечно, подробно говорили о европейской перспективе Украины. Готовимся к ответу на нашу заявку по кандидатству. Коснулись также тематики гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Благодарен, что мы с президентом Франции обсудили эту тему. Продолжаем работать", — сказал Зеленский.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский определил две категории украинцев и призвал к этому привыкать. Кроме того, мы писали, что Зеленский ввел санкции против Путина.