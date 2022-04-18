Зеленский рассказал о выплатах и компенсациях для переселенцев

Президент рассказал о выплатах украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет Министров утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. Переселенцы смогут получить пособие на жительство. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить помощь можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а со среды, 20 апреля, — в "Дії".

Об этом глава государства сообщил во время видеообращения.

Реклама

Подробности

Правительство разворачивает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

Зеленский сказал, что продолжается сбор заявлений через "Дію" от людей, жилье которых пострадало в результате нападения РФ на Украину. Необходимо в обязательном порядке подавать заявления, если квартира или дом были повреждены или вообще утрачены.

Кроме того, глава государства призвал работодателей стараться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дія".

Реклама

Зеленский обсудил с главой МВФ финансовую помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь нашей стране с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Говорил сегодня (17 апреля — ред.) с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и о подготовке восстановления нашего государства после войны. Коснулись конкретных направлений возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Уверен, что прогресс в наших отношениях с фондом будет ощутимым. И я хочу поблагодарить госпожу Кристалину за личную и весомую поддержку", — рассказал глава государства.

Читайте также