Зеленський розповів про виплати та компенсації для переселенців

Президент розповів про виплати українцям/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет Міністрів затвердив додаткову соціальну допомогу у зв'язку з війною. Переселенці зможуть отримати допомогу на проживання. Щомісяця це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити допомогу можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а з середи, 20 квітня, — у "Дії".

Про це глава держави повідомив під час відеозвернення.

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Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги на залізничних станціях та вокзалах.

Зеленський сказав, що триває збір заяв через "Дію" від людей, житло яких постраждало внаслідок нападу РФ на Україну. Необхідно в обов'язковому порядку подавати заяви, якщо квартира або будинок були пошкоджені, або взагалі втрачені.

Крім того, глава держави закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце — це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву можна подати на порталі "Дія".

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Зеленський обговорив з главою МВФ фінансову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив фінансову допомогу нашій країні з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

"Говорив сьогодні (17 квітня — ред.) з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Крісталіні за особисту й вагому підтримку", — розповів глава держави.

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