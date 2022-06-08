Зеленский рассказал, почему РФ бегает от переговоров с Украиной

Зеленский рассказал, почему Путин не хочет садиться за стол переговоров/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не сядет за стол переговоров с Украиной, пока чувствует свою силу. Нужно дальше давить на страну-оккупанта.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Yale CEO Summit.

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"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока силу", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что мир может ослабить РФ мощной санкционной политикой.

"Нельзя ввести половину (санкций, — ред.) и ждать результата – как еще Россия обойдет те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы в конце концов не потеряете, ведь вы зарабатываете главное – независимость", — сказал президент.

По его словам, ни одна страна мира не должна диктовать всему миру правила и манипулировать его в энергетической, продовольственной сфере.

"А что дальше? Далее Польша, страны Прибалтики, Европа – ракетные удары. Дальше будет то же самое и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства, нарушившего международный закон и нашу территориальную целостность, велик... Оно потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", — добавил глава государства.

Зеленский рассказал новые детали разговора с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности, о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС.

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"Говорил сегодня с канцлером Германии Шольцем. Также — о решении в пользу Украины относительно кандидатства, которое, на самом деле, будет решением и в пользу Европы. Об оборонной поддержке говорили. И о продовольственной безопасности, гарантирование которой – уже действительно глобальный интерес. Потому что никто не может быть заинтересован, кроме российского государства, в глобальном продовольственном кризисе", — сказал Зеленский.

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