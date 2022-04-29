Зеленский рассказал, сколько убытков РФ нанесла Украине

Владимир Зеленский рассказал, что Россия нанесла огромный ущерб Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановить Украину после войны будет сложно. По его словам, на сегодняшний день убытки составляют 600 млрд долларов.

Об этом глава государства рассказал в интервью польским журналистам.

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"На сегодня убыток составляет 600 млрд долларов. Но мы еще не закончили войну. Это будет сложно для нас, но самое главное – эмоция. Поэтому мы придумали программу восстановления. Вместе с миром мы сможем восстановить государство быстро. Это квартиры, дома, инфраструктура, дороги и т.д. Мы сделаем все, чтобы были рабочие места и инфраструктуры. Это большая программа", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украине уже удалось договориться о сотрудничестве с Великобританией, также сейчас договариваются с Данией, Италией, Болгарией и многими другими странами.

"Я уверен, что многие присоединятся к программе восстановления", – добавил президент.

Некоторые украинцы получат от государства квартиры – кому достанется в первую очередь

В первую очередь программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем тех, кто потерял свой дом из-за войны. Пройдет она в несколько этапов и продлится даже после завершения войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля в вечернем обращении.

Он отметил, что власть намерена:

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сделать качественную городскую планировку там, где ее не было;

"вписать" в города реальные транспортные потоки;

гарантировать энергосбережение домов;

добиться их инклюзивности;

обеспечить экологичность стройматериалов.

Программу обеспечения жильем, по словам президента Украины, объединят с программой энергомодернизации домов.

Пройдет она в три этапа:

обеспечение жильем всех переселенцев, чьи дома были разрушены;

восстановление того, что оккупанты пытались уничтожить;

обеспечение жильем всех, "кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает на пользу общества, а собственного жилья так и не имеет": военнослужащие, медики и т.д.

"Для реализации проекта Украина уже привлекает ведущих архитекторов, государства-партнеры и международных доноров", – отметил Зеленский.

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