Зеленский рассказал, сколько украинцев выехали за границу из-за войны

Зеленский рассказал, скольким людям пришлось покинуть свои дома/Фото: коллаж: "Сегодня"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину много украинцев покинули страну. В частности, новое убежище из-за войны пришлось искать почти 12 миллионам людей.

Об этом во время обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Более пяти миллионов украинцев уехало за границу. В основном – это женщины и дети.

"Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них – это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину, домой", — подчеркнул президент.

Жертвы войны

Из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое Российская Федерация начала 24 февраля, погибли 4113 гражданских. Кроме того, 4916 человек были ранены.

По информации ООН, в частности:

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убиты 4113 человек (1550 мужчин, 1023 женщины, 95 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1276 взрослых, пол которых пока неизвестен);

ранены 4916 человек (978 мужчин, 658 женщин, 115 девочек и 138 мальчиков, а также 168 детей и 2859 взрослых, пол которых пока неизвестен).

На Донбассе — 2337 убитых и 2808 раненых. В других областях, где продолжались или продолжаются боевые действия, погибли 1 776 человек и еще 2 108 получили ранения.

Большинство жертв среди гражданского населения в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

Кроме того, в ООН подчеркивают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область).

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