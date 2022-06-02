Зеленський розповів, скільки українців виїхали за кордон через війну

Зеленський розповів, скільком людям довелося залишити власні домівки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців покинули країну. Зокрема, новий прихисток через війну довелося шукати майже 12 мільйонам людей.

Про це під час звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Деталі

Понад п'ять мільйонів українців поїхало за кордон. Здебільшого – це жінки та діти.

"Близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну. Понад 5 мільйонів поїхали за кордон. І абсолютна більшість із них – це жінки з дітьми. Зробимо все для того, щоб вони могли повернутися в Україну, додому", — наголосив президент.

Жертви війни

Через повномасштабне вторгнення в Україну, яке Російська Федерація розпочала 24 лютого, загинули 4113 цивільних. Крім того, 4916 людей були поранені.

За інформацією ООН, зокрема:

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вбито 4113 осіб (1550 чоловіків, 1023 жінки, 95 дівчаток і 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1276 дорослих, стать яких поки що невідома);

поранені 4916 осіб (978 чоловіків, 658 жінок, 115 дівчаток та 138 хлопчиків, а також 168 дітей та 2859 дорослих, стать яких поки що невідома).

На Донбасі — 2337 убитих та 2808 поранених. В інших областях, де тривали чи тривають бойові дії, загинули 1 776 людей та ще 2 108 зазнали поранень.

Більшість жертв серед цивільного населення внаслідок, зокрема, обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

Крім того, в ООН наголошують, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) та Попасної (Луганська область).

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