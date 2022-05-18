Зеленский решил, что будет с военным положением и мобилизацией в Украине

Зеленский решил, продлевать ли мобилизацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную Раду. Одним из документов предлагается продлить действие военного положения на всей территории страны. Другой законопроект предусматривает продолжение мобилизации.

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

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Оба законопроекта зарегистрированы в Раде 18 мая. Текста ни одного из них пока нет в открытом доступе.

Однако, как известно, военное положение в Украине действует до 25 мая. Очевидно, что президент предложил продлить его еще не менее чем на месяц – до конца июня.

Оба документа переданы на рассмотрение руководству парламента. Они вступят в силу после того, как это одобрят народные депутаты Украины.

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Мобилизация в Украине

Начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач 2 мая заявлял, что всеобщую мобилизацию могут продлить после 24 мая, когда истекает ее трехмесячный срок.

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По его словам, будут мобилизовать не только офицеров – "возможно, нужны будут офицеры, возможно, сержанты, возможно, солдаты".

Как объяснил офицер, "все будет зависеть от складывающейся на фронте ситуации".

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