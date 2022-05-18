Зеленський вирішив, що буде з воєнним станом та мобілізацією в Україні

Зеленський вирішив, чи продовжувати мобілізацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вніс два законопроєкти до Верховної Ради. Одним із документів пропонується продовжити дію воєнного стану по всій території країни. Інший законопроєкт передбачає продовження мобілізації.

Про це йдеться на сайті українського парламенту.

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Обидва законопроєкти зареєстровані в Раді 18 травня. Тексту жодного з них поки немає у відкритому доступі.

Однак, як відомо, воєнний стан в Україні діє до 25 травня. Очевидно, що президент запропонував продовжити його ще щонайменше на місяць – до кінця червня.

Обидва документи передані на розгляд керівництву парламенту. Вони набудуть чинності після того, як це ухвалять народні депутати України.

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Мобілізація в Україні

Начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач 2 травня заявляв, що загальну мобілізацію можуть продовжити після 24 травня, коли спливає її тримісячний термін.

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За його словами, мобілізуватимуть не лише офіцерів – "можливо, потрібні будуть офіцери, можливо, сержанти, можливо, солдати".

Як пояснив офіцер, "все залежатиме від ситуації, яка складається на фронті".

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