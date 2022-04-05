Зеленский: РФ будет обвинять всех, чтобы оправдать себя

Владимир Зеленский считает, что РФ будет обвинять всех, лишь бы оправдать себя. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский поделился с Советом безопасности ООН мыслями по поводу попыток РФ избежать наказания и ответственности за военные преступления в Украине. По словам главы государства, Россия будет обвинять всех, лишь бы оправдать себя.

Об этом Зеленский сообщил во время выступления в ООН 5 апреля.

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По словам президента, массовые убийства в Буче – это только один пример зверств российских оккупантов в нашей стране. Он заявил, что мир еще увидит последствия их преступлений в десятках других общин.

"Вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России на эти обвинения в преступлениях. Они это уже неоднократно говорили... Они будут обвинять всех, лишь бы оправдать себя. Будут говорить, что есть разные версии, а правдивую невозможно установить. Будут говорить, что тела подбросили, а видео постановочные", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства считает, что современные технологии позволят установить истину.

"Сейчас 2022 год, есть бесспорные доказательства, спутниковые снимки и возможность провести прозрачное расследование", – добавил Зеленский.

Россия ответит за все зверства в Украине: ЕС осудил "бучанскую резню"

Ответственность за преступления, которые оккупанты совершили на территории Украины, должны нести не только они, но и политическое и военное руководство России.

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Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех стран Евросоюза, которое обнародовано сегодня на сайте Европейского Совета.

ЕС осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.

"Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что Евросоюз полностью поддерживает расследования военных преступлений и преступлений против человечества, начатых прокурором Международного уголовного суда, а также Комиссией ООН по расследованию таких преступлений.

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