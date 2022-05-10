Зеленский: Россия начала войну против всей Европы

Зеленский рассказал о конфликте с РФ / Коллаж "Сегодня"

Россия начала войну не только с Украиной, но и со всей объединенной Европой. РФ ведет эту войну против каждого государства, которое хочет жить свободно и самостоятельно выбирать свое будущее.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Словакии.

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"Война России против нашего государства не только попытка захватить нашу землю, покорить наших людей и стереть украинскую самобытность. Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины. Эта война ведется Россией против каждого из государств, желающих жить свободно и самостоятельно выбирать свое будущее", – говорит президент.

Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения обратился к странам "Большой семерки". Он поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

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Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.



Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.

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