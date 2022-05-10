Зеленський: Росія розпочала війну проти всієї Європи

Зеленський розповів про конфлікт з РФ / Колаж "Сьогодні"

Росія розпочала війну не лише з Україною, а й з усією об'єднаною Європою. РФ веде цю війну проти кожної держави, яка хоче жити вільно і самостійно обирати своє майбутнє.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до політиків та народу Словаччини.

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"Війна Росії проти нашої держави не лише спроба захопити нашу землю, підкорити наших людей та стерти українську самобутність. Росія пішла війною фактично проти всієї об'єднаної Європи, лише розпочавши з України. Ця війна ведеться Росією проти кожної з держав, які бажають жити вільно та самостійно обирати своє майбутнє", – каже президент.

Зеленський назвав три головні пункти для перемоги України

Президент України Володимир Зеленський у день пам'яті та примирення звернувся до країн "Великої сімки". Він подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Перше – це зброя. Президент наголосив, що, як і під час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

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Друге – це санкції. Спеціальна міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Зеленський наголосив, що потрібно його реалізувати.



Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз та відновлення після війни.

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