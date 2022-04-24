Зеленский: Россия уже отстреляла по Украине большую часть своих ракет

Владимир Зеленский заявил, что Россия выстреляла по Украине большую часть ракет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия уже выстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. 23 апреля смертоносный удар по Одессе унес жизни 8 мирных жителей, среди них – трехмесячный ребенок.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения.

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Он отметил, что Украина работает над тем, чтобы установить всех ответственных за российский ракетный террор.

"Каждого, кто ответственен за эти приказы, каждого, кто их выполняет. Никому не удастся скрыться", – пообещал Зеленский.

По его словам, Россия уже выстреляла в Украину большую часть своего ракетного арсенала.

"Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они еще могут продолжать ракетный террор против наших людей", – добавил президент.

Зеленский убежден, что миру придется признать Российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией. Он добавил, что на этом будут настаивать на переговорах с украинскими партнерами.

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Президент Украины констатировал, что Москве не стыдно за свои действия в этой войне, а значит, она должна понести наказание.

Ракетный удар по Одессе

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли сегодня, 23 апреля, погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок Также в результате обстрела ранены 18 жителей города.

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Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города был виден дым.

Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов

Во время обстрела в Одессе 23 апреля ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

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