Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

Зеленский россиянам: Ваша культура и человеческий облик погибли

3 апреля, 23:33
1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия теперь будет восприниматься через призму убитых ее военными мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

Об этом говорится в видеообращении президента.

Реклама

"Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что хочет, чтобы мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле.

"Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча?", – спрашивает глава государства.

Зеленский хочет, чтобы руководители РФ увидели, как выполняются их приказы.

"Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям", – сказал он.

Реклама

Зверства российских оккупантов под Киевом

Ирпенское направление