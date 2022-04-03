Зеленский россиянам: Ваша культура и человеческий облик погибли

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия теперь будет восприниматься через призму убитых ее военными мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля.
Об этом говорится в видеообращении президента.
"Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", – сказал глава государства.
Зеленский отметил, что хочет, чтобы мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле.
"Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча?", – спрашивает глава государства.
Зеленский хочет, чтобы руководители РФ увидели, как выполняются их приказы.
"Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям", – сказал он.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
Ирпенское направление
- Несколько дней назад Министерство обороны Украины разместило видео разрушенной Бучи, по которому эвакуированные горожане пытались узнать, что произошло с их домами.
- Ирпень полностью находится под контролем законной украинской власти. 31 марта в освобожденном от российских оккупантов Ирпене полиция начала поиск тел погибших мирных жителей. Только за 30 марта в морг передали 14 тел погибших. Горадминистрация начала поиск пропавших без вести.
- Мэр Ирпеня Александр Маркушин на пресс-конференции сообщил, что освобождение от российских оккупантов города стоило жизни минимум 50 украинским защитникам.