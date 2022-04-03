Зеленський росіянам: Ваша культура та людська подоба загинули

Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у Бучі, в Ірпені, у Гостомелі. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія тепер сприйматиметься через призму вбитих її військовими мирних жителів Бучі, Ірпеня та Гостомелю.

Про це говориться у відеозверненні президента.

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"От так тепер сприйматиметься російська держава. Це ваш образ. Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких ви прийшли", – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що хоче, щоб мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у Бучі, в Ірпені, у Гостомелі.

"Що вони зробили? Навіщо їх убили? Що зробив чоловік, який їхав вулицею на велосипеді? Навіщо катували до смерті звичайних мирних людей у звичайному мирному місті? жінок і вбивати їх на очах у дітей? Знущатися над їхніми тілами навіть після смерті? Навіщо тиснули танками тіла людей? Що зробив вашій Росії українське місто Буча?"

Зеленський хоче, щоб керівники РФ побачили, як виконуються їхні накази.

"Ось такі накази. Ось таке виконання. І солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, що лежать на вулицях. За постріли в потилицю пов'язаним людям", – сказав він.

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Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів , їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста Багато тілах були білі пов'язки, що вказувало те, що вони беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.

Ірпінський напрямок