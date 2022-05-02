Зеленский: Россияне не смогли оккупировать украинцев и начали их уничтожать

Зеленский заявил, что россиянам не удалось оккупировать украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне хотели, чтобы их встречали с цветами после ракетных ударов по украинским городам. Они пытались оккупировать территории, но не смогли оккупировать украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью в программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network.

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Президент констатировал, что оккупанты начали вторжение в Украину с устрашения.

"Были ракетные удары. Часть людей очень боялась, начала эвакуироваться. Но большинство людей укрепились и объединились. Они остались". – сказал Зеленский.

После этого, по словам президента, россияне начали оккупацию украинских городов, однако встретили серьезное сопротивление.

"Они начали оккупировать города и думали, что их будут ждать люди с цветами. И потом они увидели, что люди их не ждут и точно не с цветами. С палками, оружием, но точно не с цветами. Люди точно их ждали с вопросами "зачем вы сюда пришли? что вы от нас хотите?". Они хотели оккупировать города. Но потом они поняли, что можно оккупировать города, дороги, памятники, но людей нельзя оккупировать. И когда они это поняли, они стали уничтожать этих людей. Такова "операция", – рассказал Зеленский.

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Президенту РФ Владимиру Путину до 9 мая следует продемонстрировать свой "успех" в войне с Украиной.

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По данным украинской разведки, он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсона" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины.

Однако, по словам представителя военной разведки Украины, сорвать референдум и все планы оккупантов по созданию так называемой "ХНР" может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.

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