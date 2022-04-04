Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Россией – полный список

Глава делегации может вносить по согласованию изменения в состав делегации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашей страны.

Об этом говорится в его указе №211/2022.

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Кто в делегации

Как отмечается, в состав делегации вошли:

Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины, глава делегации;

Костин Андрей Евгеньевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Лубинец Дмитрий Валерьевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Малюска Денис Леонтьевич – министр юстиции Украины, член делегации;

Подоляк Михаил Михайлович – советник руководителя Офиса президента Украины, член делегации;

Резников Алексей Юрьевич – министр обороны Украины, член делегации;

Точицкий Николай Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;

Умеров Рустем Энверович – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Малиновский Александр Петрович – юрист-международник, эксперт делегации;

Чалый Александр Александрович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксперт делегации.

В то же время главе делегации разрешено:

вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации;

привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что на 90% переговорные позиции Украины зависят от Вооруженных сил Украины, поскольку именно они и формируют позицию. По его словам, чем эффективнее будут ВСУ, нанося российской армии мощные удары, тем больше у Украины будет "прагматическая позиция".

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