Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Россией – полный список

Глава делегации может вносить по согласованию изменения в состав делегации. / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашей страны.
Об этом говорится в его указе №211/2022.
Кто в делегации
Как отмечается, в состав делегации вошли:
- Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины, глава делегации;
- Костин Андрей Евгеньевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Лубинец Дмитрий Валерьевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Малюска Денис Леонтьевич – министр юстиции Украины, член делегации;
- Подоляк Михаил Михайлович – советник руководителя Офиса президента Украины, член делегации;
- Резников Алексей Юрьевич – министр обороны Украины, член делегации;
- Точицкий Николай Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;
- Умеров Рустем Энверович – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Малиновский Александр Петрович – юрист-международник, эксперт делегации;
- Чалый Александр Александрович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксперт делегации.
В то же время главе делегации разрешено:
- вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации;
- привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.
Напомним, Михаил Подоляк заявил, что на 90% переговорные позиции Украины зависят от Вооруженных сил Украины, поскольку именно они и формируют позицию. По его словам, чем эффективнее будут ВСУ, нанося российской армии мощные удары, тем больше у Украины будет "прагматическая позиция".