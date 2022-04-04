Зеленський сформував делегацію для переговорів із Росією – повний список

Глава делегації може вносити за погодженням зміни до складу делегації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з Російською Федерацією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки нашої країни.

Про це йдеться в його Указі №211/2022.

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Хто в делегації

Як зазначається, до складу делегації увійшли:

Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України, глава делегації;

Костін Андрій Євгенович – народний депутат України, член делегації (за згодою);

Лубінець Дмитро Валерійович – народний депутат України, член делегації (за згодою);

Малюська Денис Леонтійович – міністр юстиції України, член делегації;

Подоляк Михайло Михайлович – радник керівника Офісу президента України, член делегації;

Резніков Олексій Юрійович – міністр оборони України, член делегації;

Точицький Микола Станіславович – заступник міністра закордонних справ України, член делегації;

Умєров Рустем Енверович – народний депутат України, член делегації (за згодою);

Малиновський Олександр Петрович – юрист-міжнародник, експерт делегації;

Чалий Олександр Олександрович – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.

Водночас главі делегації дозволено:

вносити за погодженням із міністром закордонних справ зміни до складу делегації;

залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників держорганів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що на 90% переговорні позиції України залежать від Збройних сил України, оскільки саме вони й формують позицію. За його словами, чим ефективнішими будуть ЗСУ, наносячи російській армії потужних ударів, тим більше в України буде "прагматична позиція".

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