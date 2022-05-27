Зеленский: Ситуация на Донбассе очень тяжелая

Защита Донбасса - сложная задача из-за проблемы с оружием / Коллаж "Сегодня"

Обстановка на Донбассе очень тяжелая. Здесь Россия выполняет новую поставленную для себя цель. Однако Вооруженные силы Украины продолжают ломать эти цели, насколько есть возможности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили в Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары и авиация. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все, чтобы усилить его", – заявил лидер Украины.

Президент подчеркнул, что и Лиман, и Северодонецк не достанутся врагу.

"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это его сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую общину. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы украинским флагам", – отметил Зеленский.

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Обстановка