Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже тяжка

Захист Донбасу – складне завдання через проблему зі зброєю / Колаж "Сьогодні"

Обстановка на Донбасі дуже важка. Тут Росія виконує нову поставлену собі мету. Проте Збройні сили України продовжують ламати ці цілі наскільки є можливості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Заява

"Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його", – заявив лідер України.

Президент наголосив, що і Лиман, і Сєвєродонецьк не достануться ворогу.

"Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Тому що це його сутність. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду. І там немає й не буде жодної реальної альтернативи українським прапорам", – зазначив Зеленський.

Реклама

Обстановка