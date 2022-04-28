Зеленский: Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины

Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.
Его опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.
Что сказал президент?
- Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины. На 33 миллиарда долларов. Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос на помощь нашему государству.
- Работаем над тем, чтобы направить заблокированные активы российских подсанкционных лиц и РФ для компенсации Украине за эту войну и для восстановления нормальной жизни.
- Каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались.
- Сегодня в Киеве с визитом был премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Обсудили оборонные, энергетические, транспортные вопросы. Санкционное давление на Россию. Очень важная договоренность – по ремонту нашей военной техники на болгарских производственных мощностях. Согласовали поставки украинского электричества в Болгарию и использование мощностей Трансбалканского газопровода.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш побывал в Бородянке Киевской области своими глазами увидел, что там делали российские оккупанты. Ключевыми вопросами на переговорах были – как нам остановить российскую агрессию и спасти наших людей из Мариуполя.
- В город полетели 5 российских ракет сразу по завершению наших переговоров с генеральным секретарем ООН в Киеве. Это говорит о попытке российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет.
- Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницком и другим городам – в очередной раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нам нужно бороться и гнать оккупантов.
- Делается все для того, чтобы помочь нашей армии. Чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием.
- Государственными наградами отмечены 214 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Из них 14 посмертно. Вечная слава всем, кто встал на защиту государства!
Когда наступит мир?
Сейчас украинцы постоянно думают, когда в Украине наступит мир, а оккупанты уйдут с нашей земли. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этот вопрос одновременно есть и нет ответа.
"Очевидно, что каждый день – а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще больнее", — отметил президент.
Также он добавил, что Украина готова к миру еще со времен начала войны на Донбассе.