Зеленский: Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины

Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Его опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент?

Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки для Украины. На 33 миллиарда долларов. Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос на помощь нашему государству.

Работаем над тем, чтобы направить заблокированные активы российских подсанкционных лиц и РФ для компенсации Украине за эту войну и для восстановления нормальной жизни.

Каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались.

Сегодня в Киеве с визитом был премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Обсудили оборонные, энергетические, транспортные вопросы. Санкционное давление на Россию. Очень важная договоренность – по ремонту нашей военной техники на болгарских производственных мощностях. Согласовали поставки украинского электричества в Болгарию и использование мощностей Трансбалканского газопровода.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш побывал в Бородянке Киевской области своими глазами увидел, что там делали российские оккупанты. Ключевыми вопросами на переговорах были – как нам остановить российскую агрессию и спасти наших людей из Мариуполя.

В город полетели 5 российских ракет сразу по завершению наших переговоров с генеральным секретарем ООН в Киеве. Это говорит о попытке российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет.

Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницком и другим городам – в очередной раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нам нужно бороться и гнать оккупантов.

Делается все для того, чтобы помочь нашей армии. Чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием.

Государственными наградами отмечены 214 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Из них 14 посмертно. Вечная слава всем, кто встал на защиту государства!

Когда наступит мир?

Сейчас украинцы постоянно думают, когда в Украине наступит мир, а оккупанты уйдут с нашей земли. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этот вопрос одновременно есть и нет ответа.

"Очевидно, что каждый день – а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще больнее", — отметил президент.

Также он добавил, что Украина готова к миру еще со времен начала войны на Донбассе.

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