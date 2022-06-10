Зеленский созвонился с Макроном: детали разговора

Зеленский и Макрон обсудили важные вопросы/Фото: Ludovic Marin/REUTERS, Офис президента Украины. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Говорили, в частности, о европейской перспективе Украины.

Об этом глава государства рассказал во время обращения к украинцам.

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"Недавно завершил разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего об оборонительной поддержке. Конечно, это ключевая тема. Проинформировал Эммануэля о ситуации на передовой, о возможном развитии противостояния в ближайшие дни и недели, о намерениях российских оккупантов и о нашем противодействии. Конечно, подробно говорили о европейской перспективе Украины. Готовимся к ответу на нашу заявку по кандидатству. Коснулись также тематики гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Благодарен, что мы с президентом Франции обсудили эту тему. Продолжаем работать", — сказал Зеленский.

Зеленского хотят видеть на саммите НАТО в Мадриде

Президента Украины Владимира Зеленского хотят пригласить на саммит НАТО, что пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. О желании видеть на этом форуме лидера воюющей за демократию во всем мире сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Джоанэ отметил, что на саммите впервые будут присутствовать партнеры НАТО из Тихоокеанского региона – Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

"Конечно, расширение НАТО, политика открытых дверей будет важной темой обсуждения. Мы надеемся, что Финляндия и Швеция присоединятся к нашим рядам. И, конечно, мы должны принять решение по Украине. Президент Владимир Зеленский будет тем или иным образом присутствовать на нашем саммите в Мадриде", – сказал Мирча Джоанэ.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский ввел санкции против Путина. Кроме того, мы писали, что глава государства назвал эпицентр битвы за Донбасс.