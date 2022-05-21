Зеленский сравнил переговоры с РФ с гибридным авто

Зеленский прокомментировал будущие переговоры с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Окончание войны Украины с Россией будет "гибридным" – точка должна быть поставлена как на поле боя, так и за столом переговоров.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире Youtube-канала "Украина 24".

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Зеленский прокомментировал свое известное высказывание в начале президентской каденции – "не мы начинали, но нам заканчивать войну".

"Я могу повторить эти слова, это правда, но смысл другой. Я думал, что закончить можно чисто диалогом. Сейчас я понимаю, что окончание будет также дипломатическое. Но, к сожалению, я думал, что это диалог, у которого есть соответствующий срок, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль – не бензиновый, не электрокар, а гибрид", – сказал он.

По словам президента, "поэтому и война такая сложная, и победа будет очень сложная".

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"Она будет кровавая, победа точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом. Есть некоторые вещи, которые кроме стола переговоров мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а Российская Федерация хочет ничего не отдать", – подчеркнул глава государства.

Зеленский объяснил, что для него победа в войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины победой в войне с Россией на сегодняшний день стало бы возвращение к линиям разграничения, которые существовали до 24 февраля.