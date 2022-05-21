Зеленський порівняв переговори з РФ із гібридним авто

Зеленський прокоментував майбутні переговори з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Закінчення війни України з Росією буде "гібридним" – крапка має бути поставлена як на полі бою, так і за столом перемовин.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

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Зеленський прокоментував свій відомий вислів на початку президентської каденції – "не ми починали, але нам закінчувати війну".

"Я можу повторити ці слова, це правда, але зміст інший. Я думав, що закінчити можна суто діалогом. Зараз я розумію, що закінчення буде також дипломатичне. Але, нажаль, я думав, що це діалог, в якого є відповідний термін, що в цьому діалозі можна буде знайти відповіді на багато питань і багато рішень з російською стороною. Я дійсно так вважав. А зараз це як автомобіль – не бензиновий, не електрокар, а гібрид", – сказав він.

За словами президента, "тому і війна така складна, і перемога буде дуже складна".

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"Вона буде кривава, перемога точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений в цьому. Є деякі речі, які окрім стола перемовин ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а Російська Федерація хоче нічого не віддати", – наголосив глава держави.

Зеленський пояснив, що для нього перемога у війні

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України перемогою у війні з Росією на сьогодні стало б повернення до ліній розмежування, які існували до 24 лютого.