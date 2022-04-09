Зеленский: У нас нет другого выбора, кроме как идти на переговоры с Путиным

Президент Российской Федерации Владимир Путин (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня
Только президент Российской Федерации Владимир Путин решает, когда закончится война.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.
"Нет другого выбора"
"Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. Но в России никакая другая сила не в силах остановить эту войну. Он (Путин – ред.) один решает, когда закончится эта война", – сказал Зеленский.
Создание делегации
Ранее президент Украины образовал делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашей страны. В состав вошли 10 человек.
Напомним, Зеленский отмечал, что россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.