Зеленський: У нас немає іншого вибору, як йти на переговори з Путіним

Президент Російської Федерації Володимир Путін (ліворуч) і президент України Володимир Зеленський (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Лише президент Російської Федерації Володимир Путін вирішує, коли закінчиться війна.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

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"Немає іншого вибору"

"Сьогодні Україна не має іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів. Але в Росії жодна інша сила не в змозі зупинити цю війну. Він (Путін – ред.) один вирішує, коли закінчиться ця війна", – сказав Зеленський.

Створення делегації

Раніше президент України утворив делегацію для участі в переговорах із РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки нашої країни. До складу увійшли 10 людей.

Нагадаємо, Зеленський зазначав, що росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів, які Україна має виконати. Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їх ультиматуми не буде.

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