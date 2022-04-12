Зеленский: Украина могла бы деблокировать Мариуполь, если бы получила тяжелое вооружение

Президент рассказал в чем проблем того, что не удается отвоевать некоторые территории / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы международные партнеры направили Украине дополнительно тяжелое вооружение, то наши военные смогли бы деблокировать Мариуполь. Об этом сообщил в новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы разблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но...", – сказал президент.

По его словам, чтобы получить оружие приходится убеждать международных партнеров в том, что нам это действительно очень необходимо для отпора российских оккупантов.

"Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать нужные решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но уходит не только время. Утрачиваются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории", – добавил он.

Ситуация в Мариуполе