Зеленский упрекнул Запад за отказ ужесточить санкции против РФ: "Мы не морские свинки"

Владимир Зеленский заявил, что нужно ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России. / Фото: Коллаж: Сегодня

У Украины есть длинный список того, что необходимо стране в войне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

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"Речь о санкциях"

"Во-первых, необходимо поставить себя на наше место и действовать на опережение, а не после того, как ситуация осложнится. Это касается наших стран-партнеров. Здесь речь идет о санкциях. Я уверен, что если бы раньше были введены более жесткие санкции, то полномасштабной российской атаки не произошло бы", – сказал президент.

По словам президента, на сегодня не отработаны санкции по отключению банковской системы от SWIFT, а также не отключены еще многие банки:

"Они (партнеры Украины. – Ред.) предприняли очень важные шаги, чтобы поддержать нас, но Центральный банк России не был отключен. Ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России. Все эти санкции неполные. Им угрожали, но еще не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку на нас. Это неправильный подход. Мы не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне, которую начала Россия, – это лишь вопрос времени.

Также президент рассказал, почему принял решение остаться в Украине, а не эвакуироваться ради своей безопасности. По его словам, это решение было сигналом людям о том, как украинцы должны реагировать на нападение.

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