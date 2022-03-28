Зеленський дорікнув Заходу за відмову посилити санкції проти РФ: "Ми не морські свинки"

Володимир Зеленський заявив, що потрібно запровадити ембарго на експорт нафти та газу з Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має довгий список того, що необхідно країні у війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

Реклама

"Мова про санкції"

"По-перше, потрібно поставити себе на наше місце і діяти на випередження, а не після того, як ситуація ускладниться. Це стосується наших країн-партнерів. Тут йдеться про санкції. Я впевнений, що якби раніше були запроваджені жорсткіші санкції , то повномасштабної російської атаки не сталося б", – сказав президент.

За словами президента, на сьогодні не відпрацьовані санкції щодо від'єднання банківської системи від SWIFT, а також не відключено ще багато банків:

"Вони (партнери України. – Ред.) зробили дуже важливі кроки, щоб підтримати нас, але Центральний банк Росії не був від'єднаний. Ввести ембарго на експорт нафти та газу з Росії. Усі ці санкції неповні. Їм загрожували, але ще не реалізували. Тепер ми чуємо, що рішення залежить від того, чи Росія почне хімічну атаку на нас. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки, над якими потрібно експериментувати".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що перемога України у війні, яку розпочала Росія, – це лише питання часу.

Також президент розповів, чому вирішив залишитися в Україні, а не евакуюватися заради своєї безпеки. За його словами, це рішення було сигналом людям, як українці мають реагувати на напад.

Реклама

Читайте також: