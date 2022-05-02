Зеленский: В ближайшее время ожидаем новый санкционный пакет Евросоюза

Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.
Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.
Что сказал президент?
- Вчера министр иностранных дел России открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты – якобы среди самих евреев. Сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию?
- Сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика. Ранили девушку, у нее осколочное ранение.
- 220 украинских детей убиты российской армией за время с 24 февраля. И это мы еще знаем не обо всех, потому что не имеем доступа к временно оккупированным районам.
- Весь свободный мир объединился. Чтобы никто не оправдывал нацизм. Чтобы никто не убивал детей. Чтобы никто не разрушал мирные города. Как это делает Россия.
- Обсудили в Киеве с министром иностранных дел Дании весь комплекс вопросов наших двусторонних отношений. Вижу прогресс в выполнении тех договоренностей, которые были достигнуты на переговорах. Обсудили и планы по восстановлению Украины после войны. И поддержку нашего движения в Евросоюз.
- В ближайшее время ожидаем новый санкционный пакет Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за ископаемое топливо.
- Продолжаем делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Эвакуационная операция продолжается. Завтра ожидаем также и движение по гуманитарным коридорам из Бердянска, Токмака, Васильевки.
- Харьковское направление, Донбасс, Юг страны – везде ситуация остается крайне сложной. Вооруженные Силы Украины героически сдерживают попытки оккупантов наступать.
- 438 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами.
Зеленский рассказал, какой видит победу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой будет победа Украины в войне с Россией. Он заявил, что просто хочет вернуть свое.
Зеленский отметил, что Украине не нужно ничего лишнего, а нужно только спокойствие.
"Просто вернуть свое, просто покой на нашей земле, просто чтобы люди наши вернулись к себе, ничего лишнего не нужно. Никакие не нужны лишние вещи, лишние деньги для нашего государства. Ничего лишнего нам не нужно, мы хотим вернуть свое", – сказал президент.
Он добавил, что большинство украинцев, выехавших за границу, хотят вернуться к себе домой.
"Если бы вы спросили человека, который сегодня находится, например, в Германии, Польше, Румынии, Британии или еще дальше, хочет ли он остаться в том или ином государстве, или он хочет вернуться к себе домой – в свою Волноваху, в свой Мариуполь, в Харьков, в Запорожье. Я уверен, что большинство людей скажут "я хочу домой", – убежден Зеленский.
По словам украинского президента, с началом полномасштабного вторжения России многие поняли, каковы настоящие ценности.
"Выглядит победа именно так – комфортно, когда ты дома со своей семьей. Все очень просто. И когда у тебя забирают именно это, в такой момент ты понимаешь, что вот они, настоящие ценности. До начала войны мы не понимали таких ценностей – что такое твоя квартира, твоя семья, просто рядом и все цели. И что это самое главное над всем", – добавил Зеленский.