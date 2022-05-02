Зеленський: Найближчим часом очікуємо новий санкційний пакет Євросоюзу

Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент?

Вчора міністр закордонних справ Росії відкрито і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти – нібито серед самих євреїв. Сьогодні з приводу цих слів великий скандал в Ізраїлі. Питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їх нову позицію?

Сьогодні російські війська завдали черговий ракетний удар по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика. Поранили дівчину, у неї осколкове поранення.

220 українських дітей вбиті російською армією за час з 24 лютого. І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів.

Увесь вільний світ обʼєднався. Щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб ніхто не руйнував мирні міста. Як це робить Росія.

Обговорили в Києві з міністром закордонних справ Данії увесь комплекс питань наших двосторонніх відносин. Бачу прогрес у виконанні тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах. Обговорили і плани щодо відбудови України після війни. І підтримку нашого руху до Євросоюзу.

Найближчим часом очікуємо новий санкційний пакет Євросоюзу. В цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щоденно за викопне паливо.

Продовжуємо робити все, щоб врятувати наших людей з Маріуполя. Евакуаційна операція триває. Завтра очікуємо також і рух гуманітарними коридорами з Бердянську, Токмака, Василівки.

Харківський напрямок, Донбас, Південь країни – всюди ситуація залишається вкрай складною. Збройні Сили України героїчно стримують намагання окупантів наступати.

438 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою буде перемога України у війні з Росією. Він заявив, що просто хоче повернути своє.

Зеленський зазначив, що Україні не потрібно нічого зайвого, а треба лише спокій.

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"Просто повернути своє, просто спокій на нашій землі, просто щоб люди наші повернулися до себе, нічого зайвого не потрібно. Ніякі не потрібні зайві речі, зайві гроші для нашої держави. Нічого зайвого нам не треба, ми хочемо повернути своє", – сказав президент.

Він додав, що більшість українців, які виїхали за кордон, хочуть повернутися до себе додому.

"Якщо б ви запитали людину, яка сьогодні перебуває, наприклад, в Німеччині, Польщі, Румунії, Британії або ще далі, чи вона хоче залишитися в тій чи іншій державі або вона хоче повернутися до себе додому – у свою Волноваху, у свій Маріуполь, в Харків, в Запоріжжя. Я впевнений, що більшість людей скажуть "я хочу додому", – переконаний Зеленський.

За словами українського президента, з початком повномасштабного вторгнення Росії багато людей зрозуміли, якими є справжні цінності.

"Виглядає перемога саме так – комфортно, коли ти вдома зі своєю сім'єю. Все дуже просто. І коли у тебе забирають саме це, в такий момент ти розумієш, що ось вони, справжні цінності. До початку війни ми не розуміли таких цінностей – що таке твоя квартира, твоє сім'я, просто поруч і всі цілі. І що це найголовніше над усім", – додав Зеленський.

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