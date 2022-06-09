Зеленский ввел санкции против Путина

Все активы Путина на территории Украины подлежат конфискации / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против международного преступника Владимира Путина, который с 24 февраля ведет войну против Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Реклама

Что известно

В Указе сказано: "Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Также Путину запрещено совершать на территории Украины торговые сделки, сделки с ценными бумагами, необходимо разорвать с ним действующие контракты, а также запрещено ему передавать какие-либо технологии. Запрещено Путину иметь земельные участки в нашей стране.

Реклама

Путин, как и любой другой фигурант данного санкционного списка, лишается всех государственных наград, полученных от Украины, и ему запрещен въезд на территорию Украины.

Другие фигуранты

Также аналогичные меры коснулись:

пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова;

премьер-министра России Михаила Мишустина;

министра обороны Сергея Шойгу;

заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой;

первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова;

а также всех заместителей главы правительства государства-агрессора.

Всего в списке более 260 россиян и 236 российских предприятий.

Реклама

Санкции

В начале июня международная рабочая группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против россиян. В документе определены категории людей, в отношении которых должны быть введены ограничения в первую очередь.

Продавив 6-й пакет санкций против России с нефтяным эмбарго Евросоюз начал работу над седьмым, поскольку международный преступник Владимир Путин не демонстрирует желание закончить войну в Украине и прекратить шантажировать мир продовольственным кризисом.

2 июня США опубликовали новый перечень граждан России, которые попали под санкции в связи с нападением их страны на Украину. В новом списке 17 фамилий граждан РФ, включая официального представителя МИД РФ Марию Захарову.