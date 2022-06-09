Зеленський ввів санкції проти Путіна

Усі активи Путіна на території України підлягають конфіскації / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти міжнародного злочинця Володимира Путіна, який з 24 лютого веде війну проти України.

Про це повідомляється на сайті офісу президента України.

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Що відомо

В Указі сказано: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Також Путіну заборонено вчиняти на території України торгові угоди, угоди з цінними паперами, необхідно розірвати з ним контракти, що діють, а також заборонено йому передавати будь-які технології. Заборонено Путіну мати земельні ділянки у нашій країні.

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Путін, як і будь-який інший фігурант цього списку санкцій, позбавляється всіх державних нагород, отриманих від України, і йому заборонено в'їзд на територію України.

Інші фігуранти

Також аналогічні заходи зачепили:

прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова;

прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна;

міністра оборони Сергія Шойгу;

заступника голови уряду Російської Федерації Тетяну Голікову;

першого заступника голови уряду Російської Федерації Андрія Білоусова;

а також усіх заступників глави уряду держави-агресора.

Загалом у списку понад 260 росіян та 236 російських підприємств.

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Санкції

На початку червня міжнародна робоча група Єрмака-Макфола подала дорожню карту індивідуальних санкцій проти росіян. У документі визначено категорії людей, щодо яких повинні бути введені обмеження насамперед.

Продавивши 6-й пакет санкцій проти Росії з нафтовим ембарго Євросоюз розпочав роботу над сьомим, оскільки міжнародний злочинець Володимир Путін не демонструє бажання закінчити війну в Україні та припинити шантажувати світ продовольчою кризою.

2 червня США опублікували новий перелік громадян Росії, які потрапили під санкції у зв'язку із нападом їхньої країни на Україну. У новому списку 17 прізвищ громадян РФ, включаючи офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.