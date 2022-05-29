Ситуация на фронте скоро изменится в пользу Украины: главные заявления властей за 29 мая

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине 95-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты потеряли уже более 30 тысяч своих солдат, ситуация на фронте в скором времени будет меняться в пользу Украины, а президент Владимир Зеленский рассказал о новых поставках вооружения от Запада.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 29 мая.

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Зеленский оценил шансы на свержение режима Путина

В российской власти все связаны между собой и в ближайшее время маловероятно свержение режима Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Nieuwsuur нидерландского канала NOS.

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они соединены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены. Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся", – отметил Зеленский.

Арестович рассказал о дате, когда ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины

В действиях российских оккупантов на Донбассе наблюдается определенный "надлом", ситуация может резко измениться в пользу Украины уже к средине июня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФейгинLIVE".

"В 20-х числах июня ситуация на фронте может сильно изменится в пользу Украины, однако это зависит от западных партнеров", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что необходимое вооружение скорее всего будет поставлено в ближайшее время – США начали системные поставки кораблями.

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"Решение о поставках MLRS почти принято. 30-31 мая на заседании Еврокомиссии готовится к принятию 6-й пакет санкций против РФ", – добавил Арестович.

Генштаб назвал самые крупные потери РФ за сутки

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 30 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1338 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05

личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1338 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 3270 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 631 (+3) единица;

РСЗО – 203 (+0) единицы;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 207 (+0) единиц;

вертолетов – 174 (+0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);

крылатых ракет – 116 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14) единиц;

специальная техника – 48 (+0).

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Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Зеленский ждет хороших новостей от Запада на следующей неделе

Новости о поставках необходимого Украине оружия могут появиться уже на следующей неделе. Украинские Вооруженные силы должны превосходить противника технологично. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

"Ежедневно работаем над усилением нашей защиты, это прежде всего поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупанта технологично и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от наших партнеров, от их готовности дать Украине все необходимое для защиты нашей свободы. Я жду по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе", – отметил Зеленский

Глава государства также снова призвал мир официально признать Россию государством-террористом и государством – спонсором терроризма.

"Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – подчеркнул он.

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