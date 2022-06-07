Зеленский заявил, что Джонсон готов предоставить Украине именно то оружие, которое необходимо

Зеленский провел разговор с Джонсоном/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президента Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого раньше хотели отправить в отставку, о ситуации на фронте

Об этом глава государства сказал во время своего нового обращения к украинцам.

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"Говорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации на поле боя, о наших возможностях и ключевых текущих опасностях. Прежде всего, на Донбассе и в южных регионах Украины", — отметил президент.

Глава государства добавил, что у Джонсона есть "полное понимание наших потребностей и готовность предоставить Украине именно то оружие, которое так необходимо, чтобы защищать жизнь украинцев".

Джонсона чуть не отправили в отставку

В Великобритании прошло голосование за отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Политик получил вотум доверия.

Он получил 211 голосов из 180 необходимых. 148 парламентариев были против действующего премьера.

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Результат огласил председатель комитета 1922 сэр Грэм Брэди:

"Я могу заявить, что парламентская партия доверяет премьер-министру".

Борис Джонсон получил 58,8% поддержки от Консервативной партии, при этом 41,2% высказались против нынешнего руководства. Проголосовал каждый член парламента от консерваторов.

Отметим, что этот результат голосования ниже, чем 63%, полученные Терезой Мэй во время ее конкурса на лидерство в 2018 году.

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