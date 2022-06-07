Зеленський заявив, що Джонсон готовий надати Україні саме ту зброю, яка необхідна

Зеленський провів розмову з Джонсоном/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президента України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, якого раніше хотіли відправити у відставку, про ситуацію на фронті.

Про це глава держави сказав під час свого нового звернення до українців.

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"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки. Передусім, на Донбасі і у південних регіонах України", — зазначив президент.

Глава держави додав, що у Джонсона є "повне розуміння наших потреб і готовність надати Україні саме ту зброю, яка так необхідна, щоб захищати життя українців".

Джонсона мало не відправили у відставку

У Великій Британії пройшло голосування за відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Політик отримав вотум довіри.

Він отримав 211 голосів зі 180 необхідних. 148 парламентарів були проти чинного прем'єра.

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Результат оголосив голова комітету 1922 сер Грем Бредлі:

"Я можу заявити, що парламентська партія довіряє прем'єр-міністру".

Борис Джонсон отримав 58,8% підтримки від Консервативної партії, при цьому 41,2% висловилися проти нинішнього керівництва. Проголосував кожен член парламенту від консерваторів.

Зазначимо, що цей результат голосування нижчий, ніж 63%, отримані Терезою Мей під час її конкурсу на лідерство 2018 року.

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