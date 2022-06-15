Земля под ногами горит. В Мариуполе партизаны сожгли оккупантам технику

В Мариуполе партизаны уничтожили вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а перед днем России зарезали российского спасателя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что город не принял российскую оккупацию, и ранее пассивное сопротивление из саботажа перешло уже в активную фазу.

"9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС россии вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа – поджог. 11 июня накануне празднования дна россии в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС. Ранение оказалось смертельным", – рассказал чиновник.

Ситуация в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе ежедневный быт людей полностью перешел на улицы. Там устроили кухни и зоны отдыха. К тому же люди до сих пор ищут родных, а погибших хоронят прямо во дворах.

Также в городе серьезные проблемы с электричеством, о которых не рассказывают пропагандистские российские СМИ. Жителям разрешено включить не более одной лампочки в квартире, и все. Холодильник, кондиционер, стиральная машина, даже главный друг пропаганды телевизор – под запретом.

Несмотря на убранные внутри города блокпосты, контроль за выездом в сторону Запорожской области усилился. Все тропы не просто перепаханы. Оккупанты частично минируют, частично устанавливают новые блокпосты.