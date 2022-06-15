Земля під ногами горить. У Маріуполі партизани спалили окупантам техніку

У Маріуполі партизани знищили ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні дня Росії зарізали російського рятувальника. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що місто не прийняло російську окупацію і раніше пасивний опір із саботажу перейшов уже в активну фазу.
"9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС росії раптом згоріло два тягачі і три великі причепи до вантажівок. Причину названо – підпал. 11 червня напередодні святкування дна росії в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем у спину працівника МНС, поранення виявилося смертельним", – розповів чиновник.
Ситуація у Маріуполі
- В окупованому Маріуполі щоденний побут людей повністю перейшов на вулиці. Там влаштували кухні та зони відпочинку. До того ж люди досі шукають рідних, а загиблих ховають прямо у дворах.
- Також у місті серйозні проблеми з електрикою, про які не розповідають пропагандистські російські ЗМІ. Жителям дозволено вмикати не більше однієї лампочки у квартирі, і все. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди – під забороною.
- Попри прибрані всередині міста блокпости, контроль за виїздом у бік Запорізької області посилився. Всі стежки не просто переорані. Окупанти частково мінують, частково встановлюють нові блокпости.
- Крім того, у місті є підозри на початок епідемії холери, про що раніше попереджали міжнародні фахівці. Зафіксовано різке зростання смертності серед мирних жителів, які залишилися у багатостраждальному місті. При цьому окупанти не турбують себе встановленням причин смерті українців. Також окупанти наймають місцевих на роботу "за їжу". Маріупольців хочуть залучити до розборів завалів та до поховань загиблих мешканців міста.