Жалоб нет. Военнопленные России довольны условиями содержания в Украине – Денисова

Отношением украинцев пленные оккупанты удовлетворены / Фото: Коллаж: Сегодня

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила один из пунктов ., где содержатся российские пленные, в Киеве.

Об этом она рассказала во время своего пребывания в Брюсселе, пишет Радіо Свобода.

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По словам украинского омбудсмана, оккупантов отправляют в места несвободы. В посещенном ею пункте содержания находились 23 рядовых солдата и 10 офицеров. Все права, согласно Женевской конвенции о военнопленных, соблюдаются. Никто не снял с офицеров форму, на ней, по ее словам, так и написано: "Армия России".

По ее словам, отношением украинцев все удовлетворены. При этом Денисова со ссылкой на слова российских солдат заявила, что российские военные командиры обращаются с ними значительно хуже.

"Они приводили примеры мне. Говорят, что полковник, командир воинской части прямо на глазах у других солдат пристрелил раненого солдата. Все, кто был ранен – всем были сделаны необходимые манипуляции, операции, всем предоставляют перевязки, лекарства. Все накормлены", – заявила Денисова.

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Большинство солдат сдались в плен самостоятельно и были напуганы. Они рассказали, что были на "военных учениях", потом оказались на территории Украины, попали в засаду, от взрыва – рассредоточились в лесах, а, блуждая, оказались в украинских селах, где и сдались местным.

Судьба пленных