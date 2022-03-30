Жалоб нет. Военнопленные России довольны условиями содержания в Украине – Денисова

Отношением украинцев пленные оккупанты удовлетворены / Фото: Коллаж: Сегодня
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила один из пунктов ., где содержатся российские пленные, в Киеве.
Об этом она рассказала во время своего пребывания в Брюсселе, пишет Радіо Свобода.
По словам украинского омбудсмана, оккупантов отправляют в места несвободы. В посещенном ею пункте содержания находились 23 рядовых солдата и 10 офицеров. Все права, согласно Женевской конвенции о военнопленных, соблюдаются. Никто не снял с офицеров форму, на ней, по ее словам, так и написано: "Армия России".
По ее словам, отношением украинцев все удовлетворены. При этом Денисова со ссылкой на слова российских солдат заявила, что российские военные командиры обращаются с ними значительно хуже.
"Они приводили примеры мне. Говорят, что полковник, командир воинской части прямо на глазах у других солдат пристрелил раненого солдата. Все, кто был ранен – всем были сделаны необходимые манипуляции, операции, всем предоставляют перевязки, лекарства. Все накормлены", – заявила Денисова.
Большинство солдат сдались в плен самостоятельно и были напуганы. Они рассказали, что были на "военных учениях", потом оказались на территории Украины, попали в засаду, от взрыва – рассредоточились в лесах, а, блуждая, оказались в украинских селах, где и сдались местным.
Судьба пленных
- Первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта по приказу президента Владимира Зеленского. Тогда удалось отправить домой 11 российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы и вернуть в Украину наших военных с острова Змеиный.
- При этом российским пленным предлагают солидные вознаграждения при условии, если они самостоятельно сдадутся украинцам и передадут целую военную технику. Например, "Укргазбанк" решил сделать выгодное и щедрое предложение российским военным – за отказ воевать против украинского народа российские военные получат 100 тысяч рублей наличными.