Скарг немає. Військовополонені Росії задоволені умовами утримання – Денісова

Відношенням українців полонені окупанти задоволені / Фото: Колаж: Сьогодні
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала один із пунктів, де утримуються російські полонені, у Києві.
Про це вона розповіла під час свого перебування у Брюсселі, пише Радіо Свобода.
За словами українського омбудсмана, окупантів відправляють у місця несвободи. У відвіданому нею пункті утримання перебували 23 рядових солдати та 10 офіцерів. Усі права, згідно з Женевською конвенцією про військовополонених, дотримуються. Ніхто не зняв з офіцерів форму, на ній, за її словами, так і написано: "Армія Росії".
За її словами, ставленням українців усі задоволені. При цьому Денісова з посиланням на слова російських солдатів заявила, що російські військові командири поводяться з ними значно гірше.
"Вони наводили мені приклади. Говорять, що полковник, командир військової частини прямо на очах у інших солдатів пристрелив пораненого солдата. Усі, хто був поранений – усім зроблено необхідні маніпуляції, операції, всім надають перев'язки, ліки. Усі нагодовані", – заявила Денісова.
Більшість солдатів здалися в полон самостійно і були налякані. Вони розповіли, що були на "військових навчаннях", потім опинилися на території України, потрапили в засідку, від вибуху – розосередилися у лісах, а блукаючи, опинилися в українських селах, де й здалися місцевим.
Доля полонених
- Перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся 24 березня за наказом президента Володимира Зеленського. Тоді вдалося відправити додому 11 російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси та повернути в Україну наших військових із острова Зміїний.
- При цьому російським полоненим пропонують солідну винагороду за умови, якщо вони самостійно здадуться українцям і передадуть цілу військову техніку. Наприклад, "Укргазбанк" вирішив зробити вигідну та щедру пропозицію російським військовим – за відмову воювати проти українського народу російські військові отримають 100 тисяч рублів готівкою.