Жданов: Путин массированно ударил по Украине не просто так

Жданов рассказал, почему Путин массированно атаковал Украину 3 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вспышки агрессии России будут на протяжении всей войны. Украине нужно ускорить поставки оружия. Есть возможность получить "Железный купол".

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал ведущему каналу "Украина 24" Олегу Белецкому в эфире проекта FREEDOM.

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Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал произошедшие вечером 3 мая массовые ракетные обстрелы по всей территории Украины:

"Я думаю, что такие вспышки агрессии и такие ракетные атаки будут происходить до конца войны, к сожалению. Есть повод: разговор с Макроном, видимо, окрылил Путина в его намерениях завоевать Украину или оккупировать. Поэтому мы получили такой ответ".

Другим поводом обстрелов, по мнению Жданова, может стать неудачная недавняя поездка начальника Генерального штаба Вооруженных сил России под Изюм, где он попал под наш огневой налет.

Но, какими бы ни были причины, сейчас Украина должна однозначно решать вопрос с партнерами, чтобы в рамках ленд-лиза получить противоракетные средства для того, чтобы защититься. Военный эксперт отмечает, что нужно добиться ускорения поставок оружия.

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"Необходимо ставить, например, такие рамки и такие условия, что мы же получаем от них военно-техническую помощь, так вот если они хотят, чтобы эта помощь не взлетела в воздух, ее надо защитить. Вот даже так можно подойти для того, чтобы ускорить этот процесс", — отметил Жданов.

Также он сообщил, что сейчас, после последних заявлений Лаврова, в Израиле начались призывы усилить помощь Украине, ходят слухи, что мы можем даже получить систему "Железный купол".

Российские ракеты впервые ударили по Закарпатью

В горном районе Закарпатья зафиксировали "прилеты" российских ракет в инфраструктурный объект. Вся информация о повреждениях и возможных жертвах еще уточняется.

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"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", — сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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