Жданов: Путін масовано ударив по Україні не просто так

Жданов розповів, чому Путін масовано атакував Україну 3 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Спалахи агресії Росії будуть протягом всієї війни. Україні потрібно пришвидшити постачання зброї. Є можливість отримати "Залізний купол".

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів ведучому каналу "Україна 24" Олегу Білецькому в ефірі проєкту FREEDOM.

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Військовий експерт Олег Жданов прокоментував масові ракетні обстріли по всій території України, які відбулися ввечері 3 травня:

"Я думаю, що такі спалахи агресії і такі атаки ракетні будуть відбуватися до кінця війни, на жаль. Є привід: розмова з Макроном, мабуть, окрилила Путіна в його намірах завоювати Україну чи окупувати. Тому ми отримали таку відповідь".

Іншим приводом обстрілів, на думку Жданова, може бути невдала нещодавня поїздка начальника Генерального штабу Збройних сил Росії під Ізюм, де він потрапив під наш вогневий наліт.

Але, якими б не були причини, зараз Україна має однозначно вирішувати питання з партнерами, щоб в рамках ленд-лізу отримати протиракетні засоби для того, щоб захиститися. Військовий експерт зазначає, що потрібно домогтись пришвидшення постачання зброї.

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"Необхідно ставити, наприклад, такі рамки і такі умови, що ми ж отримуємо від них воєнно-технічну допомогу, так ось, якщо вони хочуть, щоб ця допомога не злетіла в повітря, її треба захистити. От навіть так можна підійти для того, щоб пришвидшити цей процес", — зазначив Жданов.

Також він повідомив, що зараз, після останніх заяв Лаврова, в Ізраїлі почали лунати заклики посилити допомогу Україні, ширяться чутки, що ми можемо навіть отримати систему "Залізний купол".

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