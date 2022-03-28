Жители Энергодара вышли на митинг против оккупации и спели гимн Украины (видео)

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Сегодня, 28 марта, жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы показать, что город был и остается украинским.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Мирный митинг

По словам мэра, люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.

"Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами. На площади возле Дворца культуры "Сучасник" раздался гимн Украины, как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа", – написал он.

Напомним, Дмитрий Орлов заявил, что запланированную на утро 28 марта эвакуацию из Энергодара отменили. Запорожская ОВА не дала добро на формирование колонны.

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