Мешканці Енергодара вийшли на мітинг проти окупації та заспівали гімн України (відео)

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Сьогодні, 28 березня, мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб показати, що місто було і залишається українським.

Про це повідомив у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Мирний мітинг

За словами мера, люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка.

"Вони прагнуть жити у вільному місті під державними прапорами. На площі біля Палацу культури "Сучасник" пролунав гімн України як символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу", – написав він.

Нагадаємо, Дмитро Орлов заявив, що заплановану на ранок 28 березня евакуацію з Енергодара скасували. Запорізька ОВА не дала добро на формування колони.

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