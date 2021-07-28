Законопроєкт 5600 погубить увесь легальний бізнес в Україні

Радою пройшла чутка, що парламентська більшість спробує вже до початку шостої сесії у вересні розглянути всі 11 300 правок до законопроєкту №5600, який підвищує податки практично для всіх галузей економіки і простих українців.

Що для них 11 тисяч поправок? Пил. Зайва трата часу. 99% із них будуть відхилені. І плювати, що документ сирий і суперечливий, що він шкідливий для економіки, що його приймати не можна. По-хорошому, тут не правки потрібно вносити, а взагалі відмовитися від його розгляду. Але це з розряду фантастики.

Ні, друзі, його будуть продавлювати. Будь-якими способами. Будь-якою ціною. А щоб не морочитися з правками, вже пропонують змінити регламент! Інакше кажучи, переписати чинний закон під закони ще неприйняті. Геніально, чи не так?

Пам'ятається мені, як після першого читання спікери монобільшости наввипередки обіцяли вдосконалити документ до другого. Замість цього воюють із правками. Так, до речі, було під час розгляду закону про землю – практично всі зауваження і доповнення до документа провалили. Вирішили взятися за старе?

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Я вже неодноразово пояснювала, чому законопроєкт 5600 приймати не можна у жодному разі. Адже він не тільки суперечить стратегії економічного розвитку, він запросто здатний угробити весь легальний бізнес.

Я не розумію, за рахунок чого вони збираються збільшувати бюджетні надходження в період пандемії і кризи? Хіба ми вже подолали ковід? Хіба повернули економіку до зростання? Або, навпаки, ми фіксуємо рекордні відтоки прямих іноземних інвестицій? У 2020 році втратили $ 868 млн. Намагаємося перевершити минулорічний показник? Що взагалі відбувається?

Розвинені країни в період кризи навпаки намагаються підтримувати, якось стимулювати бізнес. А тут намагаються збільшувати податкове навантаження. Нонсенс.

Угробимо виробництво – слідом впаде експорт, підуть інвестори. Вони і сьогодні не особливо до нас поспішають, а після того – і поготів. У підсумку, як зазвичай, постраждають прості українці, тому що підвищення податків неминуче призведе до зростання цін на продукти і комуналку.