А яка різниця? На цвинтарі під Черніговом з деревами зрубали хрести

У тому, що трапилося, розбиралися поліцейські / Колаж "Сьогодні"

У селі Ховми Комарівської територіальної громади Чернігівської області невідомі пошкодили 15 могил. Поліція встановила винних.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

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Що було на місці?

Поліцейські виявили ушкодження на 15 могилах. На них були зламані хрести, пошкоджені пам'ятники та огорожі могил. На похованнях були спиляні гілки дерев, а також сліди коліс техніки.

На території самого цвинтаря були пні та частинки спиляних дерев.

Хотіли навести лад

Місцева громада замовила підприємцю вирубку дерев, повідомили сайту "Сьогодні" у поліції.

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"Не виключено, що це була санітарна рубка для очищення цвинтаря. Але лісоруби зробили це варварським способом", – уточнила речник поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.

Чи покарають лісорубів?

Поліція встановила підприємця, який вирубував дерева на цвинтарі. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою або іншим місцем поховання). Винуватців можуть позбавити волі на 3 роки.

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