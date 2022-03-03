Авіаудар окупантів по Ізюму – загинуло 8 людей (відео)

Ворог веде бомбардування під Харковом / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ізюмі (Харківська область) внаслідок ворожого обстрілу загинули люди.

Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Наслідки нічного авіаудару окупантів по Ізюму Харківської області. Там цієї ночі загинуло 8 людей", – йдеться у повідомленні.

Окупанти знищують Харків

2 березня Росія продовжила бомбити Харків – удари почалися рано-вранці і не припинялися цілий день. Тільки за день було обстріляно:

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Список об'єктів не повний. На бомбардування Харкова ворог кидає "Гради", "Смерчі", "Калібри" та заборонені бомби.